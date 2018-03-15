Самый дорогой футболист мира Неймар "сыт по горло" чемпионатом Франции

Сегодня, 13:56

"Реал" хочет завершить трансфер Неймара до чемпионата мира, бразилец согласился уйти из "ПСЖ" – СМИ

Неймар. Фото AFP
Неймар. Фото AFP

Мадридский "Реал" намерен завершить трансфер нападающего "ПСЖ" Неймара до чемпионата мира по футболу, который летом пройдет в России, сообщают испанские СМИ.

По информации издания AS, Неймар уже дал одобрения на переход в "Королевский клуб", так как "сыт по горло" чемпионатом Франции и жизнью в Париже. Бразилец сообщил своему окружению, что пять месяцев жизни в столице Франции прошли, как пять лет. Представители "Реала" уже провели встречу с отцом Неймара по поводу трансфера его сына. Одну из ключевых ролей в заманивании Неймара в "Реал" сыграл футболист мадридского клуба и сборной Бразилии Марсело. Считается, что сделку по переходу бразильца в "Реал" будет достаточно тяжело осуществить.

Ранее отец Неймара заявил, что у его сына есть будущее в "ПСЖ", куда он перешел прошедшим летом из "Барселоны".

Неймар получил травму ноги 25 февраля и выбыл на срок до трех месяцев. В нынешнем сезоне 26-летний бразилец забил 29 голов в 30 матчах за "ПСЖ".

Напомним, что Неймар – самый дорогой футболист в истории. Звезда сборной Бразилии в прошлом году подписал пятилетний контракт с "ПСЖ", перед этим выкупив его у "Барселоны" за 222 миллиона евро.

Реал Мадрид, псж, Неймар

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Источник:

AS.com

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