Самый дорогой футболист мира Неймар "сыт по горло" чемпионатом Франции

Мадридский "Реал" намерен завершить трансфер нападающего "ПСЖ" Неймара до чемпионата мира по футболу, который летом пройдет в России, сообщают испанские СМИ.



По информации издания AS, Неймар уже дал одобрения на переход в "Королевский клуб", так как "сыт по горло" чемпионатом Франции и жизнью в Париже. Бразилец сообщил своему окружению, что пять месяцев жизни в столице Франции прошли, как пять лет. Представители "Реала" уже провели встречу с отцом Неймара по поводу трансфера его сына. Одну из ключевых ролей в заманивании Неймара в "Реал" сыграл футболист мадридского клуба и сборной Бразилии Марсело. Считается, что сделку по переходу бразильца в "Реал" будет достаточно тяжело осуществить.



Ранее отец Неймара заявил, что у его сына есть будущее в "ПСЖ", куда он перешел прошедшим летом из "Барселоны".



Неймар получил травму ноги 25 февраля и выбыл на срок до трех месяцев. В нынешнем сезоне 26-летний бразилец забил 29 голов в 30 матчах за "ПСЖ".

Напомним, что Неймар – самый дорогой футболист в истории. Звезда сборной Бразилии в прошлом году подписал пятилетний контракт с "ПСЖ", перед этим выкупив его у "Барселоны" за 222 миллиона евро.