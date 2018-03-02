Самый дорогой футболист мира вернулся на родину в инвалидном кресле
Операцию Неймару будут делать в Бризилии, куда он прилетел в четверг
Нападающий "ПСЖ" Неймар прибыл в аэропорт Рио-де-Жанейро в инвалидном кресле в сопровождении врачей сборной Бразилии. 26-летнему игроку предстоит перенести операцию.
"Это не просто перелом, а перелом важной кости в середине стопы. Вчера мы прошли повторное обследование в клинике в Париже, и серьезность травмы подтвердилась. У нас не было сомнений насчет лечения. Мы сразу поняли, что необходимо хирургическое вмешательство", – сказал врач Родриго Ласмар, который будет оперировать Неймара.
Неймар получил травму 25 февраля в матче чемпионата Франции против "Марселя" (3:0). У бразильца была диагностирована трещина пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа.
В текущем сезоне самый дорогой футболист мира провел за "ПСЖ" 30 матчей и забил 29 голов во всех турнирах.
Пресс-секретарь сборной Бразилии Винициус Родригес сообщил, что операция будет сделана в Белу-Оризонти и "на 99% состоится в эту субботу". По мнению доктора Ласмара, период восстановления футболиста составит от двух с половиной до трех месяцев.
Напомним, что Неймар – самый дорогой футболист в истории футбола. Звезда сборной Бразилии в прошлом году подписал пятилетний контракт с "ПСЖ", перед этим выкупив его у "Барселоны" за 222 миллиона евро.
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