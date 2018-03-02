Самый дорогой футболист мира вернулся на родину в инвалидном кресле

Сегодня, 11:53

Операцию Неймару будут делать в Бризилии, куда он прилетел в четверг

Неймар прибыл в Бразилию для проведения операции. Фото AFP
Неймар прибыл в Бразилию для проведения операции. Фото AFP

Нападающий "ПСЖ" Неймар прибыл в аэропорт Рио-де-Жанейро в инвалидном кресле в сопровождении врачей сборной Бразилии. 26-летнему игроку предстоит перенести операцию.

"Это не просто перелом, а перелом важной кости в середине стопы. Вчера мы прошли повторное обследование в клинике в Париже, и серьезность травмы подтвердилась. У нас не было сомнений насчет лечения. Мы сразу поняли, что необходимо хирургическое вмешательство", – сказал врач Родриго Ласмар, который будет оперировать Неймара.

Неймар получил травму 25 февраля в матче чемпионата Франции против "Марселя" (3:0). У бразильца была диагностирована трещина пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа.

В текущем сезоне самый дорогой футболист мира провел за "ПСЖ" 30 матчей и забил 29 голов во всех турнирах.

Пресс-секретарь сборной Бразилии Винициус Родригес сообщил, что операция будет сделана в Белу-Оризонти и "на 99% состоится в эту субботу". По мнению доктора Ласмара, период восстановления футболиста составит от двух с половиной до трех месяцев.

Напомним, что Неймар – самый дорогой футболист в истории футбола. Звезда сборной Бразилии в прошлом году подписал пятилетний контракт с "ПСЖ", перед этим выкупив его у "Барселоны" за 222 миллиона евро.
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Источники:

The Telegraph, СЭ

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