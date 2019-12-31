Самый дорогой футболист мира вспомнил случай расизма в Украине

Неймар / Фото: Reuters

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Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар высказался о расизме. Бразилец, которого называют самым дорогим игроком в истории футбола после трансфера из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро, вспомнил случай с расизмом на матче чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо".

"Меня раздражает расизм. Истории с Балотелли или Дентиньо и Тайсоном – это для меня неприемлемо, так не должно быть. Важно, чтобы это понимали все болельщики, которые приходят на стадион", – сказал Неймар в интервью France Football.

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Напомним, в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" – "Динамо" произошел скандал: на 74-й минуте игры после фола на защитнике киевлян Тайсон остро отреагировал на оскорбления на расовой почве с гостевой трибуны "Динамо". Он показал фанатам средний палец и пнул в их сторону мяч, а арбитр остановил игру и увел команды в раздевалку. Тайсон и другой бразильский полузащитник "Шахтера" Дентиньо покинули поле в слезах. После того, как игроки вернулись на поле, судья сразу же показал Тайсону красную карточку за предыдущий эпизод. Киевские ультрас после матча рассказали, что имитировали не звуки обезьян, а вымирающего вида сов, якобы, в поддержку птиц.

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