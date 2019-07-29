Жоау Фелиш не хочет играть под фамилией отца, потому что она слишком длинная

Фелиш принимает поздравления после гола в ворота "Реалу" / Фото: AFP

Самый дорогой футболист Португалии назвал необычную причину, почему выступает под фамилией матери https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d3/ec1/0ed/5d3ec10ed9674.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d3/ec1/0ed/5d3ec10ed9674.jpg 2019-07-29T12:49:00+03:00 Футбол Жоау Фелиш не хочет играть под фамилией отца, потому что она слишком длинная

19-летний новичок "Атлетико" Жоау Фелиш, за которого мадридский клуб заплатил "Бенфике" 126 млн евро, сделав его самым дорогим игроком в истории португальского футбола, рассказал, почему выступает под девичьей фамилией своей матери.

"Проще прописать на футболке девичью фамилию моей матери Фелиш (Felix), чем фамилию отца Секейра (Sequeira). У отца фамилия длиннее. Любопытно, но это единственная причина, больше за этим решением ничего не стоит. Нет никакой особенной причины", – цитирует Фелиша AS.

Фелиш заключил с "Атлетико" семилетний контракт. Футболист уже успел отметиться голом в ворота "Реала" и двумя результативными передачами в матче Международного кубка чемпионов, в котором "матрасники" сокрушили соперника со счетом – 7:3.

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Напомним, что в начале недели миланский "Интер" официально объявил о подписании контракта с экс-защитником "Атлетико" Диего Годином. Условия соглашения с 33-летним уругвайцем не разглашаются. Ранее сообщалось, что Годин подпишет с "Интером" контракт по схеме "2+1" и будет зарабатывать 6,75 млн евро за сезон, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба.

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