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Самый дорогой футболист в истории рассказал, как проплакал дома два дня

Сегодня, 09:04

Неймар рассказал о двух днях в слезах после того, как повторно травмировал кость на правой ноге и выбыл из строя

Неймар с костылями
Неймар с костылями. Фото: AFP
Самый дорогой футболист в истории рассказал, как проплакал дома два дня //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/0ee/ab3/5c70eeab3bbe4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/0ee/ab3/5c70eeab3bbe4.jpg Футбол Неймар рассказал о двух днях в слезах после того, как повторно травмировал кость на правой ноге и выбыл из строя

Нападающий французского "ПСЖ" Неймар рассказал о сильных переживаниях из-за полученной в январе травмы. Бразильский футболист отметил, что второе в жизни повреждение пятой плюсневой кости правой ноги подкосило его. Повреждение форвард получил во время матча 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" 23 января.

"В первый раз я сам себе сказал, что нужно вернуться как можно быстрее и что нет повода быть грустным. В этот раз я проплакал дома два дня", – приводит слова Неймара Globo Esporte.

Ранее мы писали, что Неймар на костылях расплакался на своем дне рождения и попросил в подарок новую кость.

Также Неймар поблагодарил гостей, сказав, что их поддержка помогает ему справляться с проблемами. Отметим, что Неймар пригласил на празднование дня рождения около 500 человек.

Напомним, что Неймар – самый дорогой футболист в истории. Звезда сборной Бразилии в 2017 году подписал пятилетний контракт с "ПСЖ", перед этим выкупив его у "Барселоны" за 222 миллиона евро. На данный момент ни один трансфер в футболе не обходился в большую сумму.

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Тег травма, псж, Неймар

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Сегодня|Спорт

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