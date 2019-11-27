Самый дорогой игрок Португалии "переплюнул" Роналду, выиграв аналог "Золотого мяча": Лунин – в ТОП-15

Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Феликс получил награду Golden Boy-2019, которая ежегодно вручается лучшему молодому игроку до 21 года.
Читайте также: звездная VIP- фанатка поддержала "Ювентус" и лично Криштиану в Турине
Португалец получил приз Golden Boy, который ежегодно вручается итальянской газетой лучшему футболисту Европы не старше 21 года. 20-летний футболист занял первое место в рейтинге, получив 332 голоса.
На втором месте вингер дортмундской "Боруссиий" Джейдон Санчо (175), третий – полузащитник "Байера" Кай Хавертц (75).
Интересно, что украинский вратарь "Вальядолида" Андрей Лунин занял 15-е место с 11 голосами.
Феликс перешел в "Атлетико" летом из "Бенфики" за 127 миллионов евро. В чемпионате Испании Жоау провел 13 матчей и забил 3 мяча. Также активе футболиста шесть матчей за сборную.
Интересно, что эту награду не выигрывал другой португальский футболист – Криштиану Роналду.
Напомним, недавно Роналду высказал недовольство заменой в адрес тренера Маурицио Саррии не пожал ему руку, когда покидал поле во встрече с "Миланом".
Смотрите также, как Криштиану Роналду забивает за "Ювентус"
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк