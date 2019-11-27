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Самый дорогой игрок Португалии "переплюнул" Роналду, выиграв аналог "Золотого мяча": Лунин – в ТОП-15

27 ноября, 16:28

Жоау Феликс почти в два раза обошел своих конкурентов по голосам

Жоау Феликс

Жоау Феликс / Фото: Reuters

Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Феликс получил награду Golden Boy-2019, которая ежегодно вручается лучшему молодому игроку до 21 года.

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Португалец получил приз Golden Boy, который ежегодно вручается итальянской газетой лучшему футболисту Европы не старше 21 года. 20-летний футболист занял первое место в рейтинге, получив 332 голоса.

На втором месте вингер дортмундской "Боруссиий" Джейдон Санчо (175), третий – полузащитник "Байера" Кай Хавертц (75).

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Интересно, что украинский вратарь "Вальядолида" Андрей Лунин занял 15-е место с 11 голосами.

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

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Феликс перешел в "Атлетико" летом из "Бенфики" за 127 миллионов евро. В чемпионате Испании Жоау провел 13 матчей и забил 3 мяча. Также активе футболиста шесть матчей за сборную.

Интересно, что эту награду не выигрывал другой португальский футболист – Криштиану Роналду.

Напомним, недавно Роналду высказал недовольство заменой в адрес тренера Маурицио Саррии не пожал ему руку, когда покидал поле во встрече с "Миланом".

Смотрите также, как Криштиану Роналду забивает за "Ювентус"

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Атлетико Мадрид Golden Boy Жоау Фелиш

Источник: TuttoSport

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