Самый дорогой нападающий киевского "Динамо" опубликовал роман о будущем

Самый дорогой нападающий в нынешнем составе киевского "Динамо" Фран Соль, который в текущем сезоне забил один-единственный мяч и в основном протирает скамейку запасных, издал свой роман. 28-летний испанец назвал книгу "Мадрид 2035". Ранее жена Франа Соля поразила своим купальником.

"Я всю жизнь писал, хотя об этом никто не знает. Примерно год назад я решился придать форму заметкам, которые я писал в течение нескольких лет, – цитирует уроженца Мадрида Франа Соля испанское издание Marca. – В романе речь идет о бывшем элитном спортсмене, который проходит через ряд приключений, получает опыт от людей, с которыми встречается, и мест, где бывает. Книга называется "Мадрид 2035", потому что я люблю этот город, а действие романа происходит в будущем".

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"Теннис в книге выступает в качестве аналога футболу. Я привнес что-то из своего опыта, так что читатель может представить себе, что некоторые вещи в романе личные. Те, кто меня знает, легко их определят".

"В романе нет персонажа, который напрямую отображает меня, но главный герой задает много вопросов и испытывает много переживаний, с которыми я сталкивался в определенные моменты жизни".

"Я люблю чтение как метод обучения, при этом не люблю биографический жанр. Мне нравятся реалистические и научно-фантастические произведения. Мои любимые авторы – Пауло Коэльо, Джордж Оруэлл, также Хуан Бенитес, Стивен Кинг и Артур Конан Дойл".

"Писательство – всего лишь хобби, я сочетаю его с профессиональной карьерой. Я получаю хорошие отзывы, так что могу объединить другие записи в еще одну историю", – подытожил форвард киевского "Динамо" Фран Соль.

Фран Соль / Фото: AFP

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Отметим, что в нынешнем сезоне Фран Соль провел всего 14 матчей за киевский клуб. За недавним финалом Кубка Украины, в котором "Динамо" обыграло по пенальти "Ворсклу", испанец наблюдал в качестве запасного.

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