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Самый дорогой новичок "Шахтера" забил дебютный гол в первом же матче

Сегодня, 19:03

Пока Тете отличился только в спарринге с молодежкой, но уверяет, что впереди еще много голов

Самый дорогой новичок "Шахтера" забил дебютный гол в первом же матче Футбол Пока Тете отличился только в спарринге с молодежкой, но уверяет, что впереди еще много голов

Утром в Святошино футболисты первой команды донецкого "Шахтера", принимавшие участие в воскресной встрече со львовскими "Карпатами" в 21-м туре чемпионата Украины, восстанавливались в фитнес-зале в течение получаса. Остальных ждала игровая нагрузка – спарринг с молодежкой.

Соперники провели два тайма по 35 минут. В стартовом составе "Шахтера" на поле появились Кудрик, Корниенко, Бондарь, Кривцов, Бутко, Малышев, Патрик, Фернандо, Соломон, Тете и Кайоде.

В самом дебюте комбинация с участием Тете и Кайоде завершилась точным ударом Фернандо (1:0), а спустя еще шесть минут Тете пробил с угла штрафной площади, и мяч после небольшого рикошета влетел в сетку (2:0).  Это был первый мяч бразильца в футболке "горняков". Напомним, что "Шахтер" купил Тете у "Гремио" за 15 миллионов евро. А сумма отступных за новичка "Шахтера" – 150 миллионов евро.

"Молодежный состав "Шахтера" также очень хорош, но мы показали свою игру, а я сумел забить и помочь одержать победу. Отличиться в первом матче всегда важно для любого футболиста. Я счастлив! Буду продолжать работать, и, дай Бог, впереди еще много голов", – поделился впечатлениями от дебюта Тете.

Во второй половине Паулу Фонсека выпустил Шевченко, Бондаренко, Сиприано, Маркоса Антонио, Дентиньо, Нема и Тотовицкого, в команде Валерия Кривенцова на замену вышли Кузьменко, Меличенко, Яловенко и Чаговец. Молодежка усилиями Дмитрия Топалова отквитала один гол – 2:1.

Напомним, заключительный матч первого этапа Премьер-лиги "Заря" – "Шахтер" пройдет 16 марта в Запорожье (начало в 17:00).

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Тег Шахтер Донецк, Тете

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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