Самый дорогой полузащитник в истории "Динамо" отказался от перехода в "Спартак"

Юнес Беланда / Фото: Getty Images

Марокканский полузащитник стамбульского "Галатасарая" Юнес Беланда, в свое время выступавший за киевское "Динамо", в это зимнее трансферное окно мог оказаться в России. Однако переход не состоялся. Напомним, накануне первый гол в Турции забил Жерсон Родригес, принадлежащий киевлянам.

По информации турецкого издания Sabah, главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим сообщил руководству клуба, что Юнеса Беланду можно выставить на продажу. Клуб ожидал предложения из Саудовской Аравии, однако оно так и не поступило. Затем состоялись переговоры с "Монако", но они также ни к чему не привели. Последнее предложение по Беланде поступило от московского "Спартака" – тут уже сам футболист отклонил его, заявив, что хочет остаться в своей нынешней команде.

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Отметим, что контракт марокканца с "Галатасараем" истекает летом 2021 года. Клуб не намерен дожидаться момента, когда Юнес станет свободным агентом, и рассчитывает продать его в ближайшее межсезонье. В нынешнем сезоне 29-летний хавбек провел 13 матчей в чемпионате Турции, забил 3 гола (все – с пенальти) и получил 4 желтые карточки.

Добавим, что Юнес Беланда является самым дорогим полузащитником в истории киевского "Динамо". По данным Transfermarkt, в июле 2013 года украинский клуб заплатил "Монпелье" за марокканца 10 млн евро.

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