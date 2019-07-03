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Самый дорогой трансфер лета: Жоау Фелиш перешел в "Атлетико"

3 июля, 22:03

Мадридский клуб заплатил за нападающего "Бенфики" 126 млн евро

Фелиш уже в Мадриде
Фелиш уже в Мадриде. Фото: Twitter

Нападающий "Бенфики" Жоау Фелиш продолжит карьеру в "Атлетико". Мадридцы объявили о переходе 19-летнего футболиста. Фелиш подписал контракт, рассчитанный на семь лет.

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Ранее стало известно, что "Атлетико" предложил за Фелиша 126 млн евро. С таким заявлением выступило руководство "Бенфики". При этом в контракте форварда прописана сумма отступных в размере 120 млн евро. Дополнительно 6 млн "Атлетико" выплатит, чтобы покрыть финансовые затраты на выплату суммы в рассрочку.

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Переход за 126 миллионов евро – это самый дорогой трансфер лета. Ранее самым дорогим трансфером был переход Эдена Азара из "Челси" в "Реал" за 100 миллионов евро. Бельгиец подписал контракт с мадридским клубом на пять лет.

Напомним, что в начале недели миланский "Интер" официально объявил о подписании контракта с экс-защитником "Атлетико" Диего Годином. Условия соглашения с 33-летним уругвайцем не разглашаются. Ранее сообщалось, что Годин подпишет с "Интером" контракт по схеме "2+1" и будет зарабатывать 6,75 млн евро за сезон, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба.

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Тег Атлетико Мадрид, Бенфика, Жоау Феликс

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sport24.ru

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