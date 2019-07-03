Самый дорогой трансфер лета: Жоау Фелиш перешел в "Атлетико"

Мадридский клуб заплатил за нападающего "Бенфики" 126 млн евро

Фелиш уже в Мадриде. Фото: Twitter

Нападающий "Бенфики" Жоау Фелиш продолжит карьеру в "Атлетико". Мадридцы объявили о переходе 19-летнего футболиста. Фелиш подписал контракт, рассчитанный на семь лет.

Покупки на миллиард: онлайн-таблица самых дорогих трансферов в мире

Ранее стало известно, что "Атлетико" предложил за Фелиша 126 млн евро. С таким заявлением выступило руководство "Бенфики". При этом в контракте форварда прописана сумма отступных в размере 120 млн евро. Дополнительно 6 млн "Атлетико" выплатит, чтобы покрыть финансовые затраты на выплату суммы в рассрочку.

Вот так Фелиш забивал за "Бенфику"

Переход за 126 миллионов евро – это самый дорогой трансфер лета. Ранее самым дорогим трансфером был переход Эдена Азара из "Челси" в "Реал" за 100 миллионов евро. Бельгиец подписал контракт с мадридским клубом на пять лет.

Напомним, что в начале недели миланский "Интер" официально объявил о подписании контракта с экс-защитником "Атлетико" Диего Годином. Условия соглашения с 33-летним уругвайцем не разглашаются. Ранее сообщалось, что Годин подпишет с "Интером" контракт по схеме "2+1" и будет зарабатывать 6,75 млн евро за сезон, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Самый дорогой трансфер лета: Жоау Фелиш перешел в "Атлетико"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"