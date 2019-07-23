Самый дорогой трансфер "Шахтера" не прижился в Англии: его могут отправить в Турцию

"Галатасарай" планирует арендовать у "Манчестер Юнайтед" Фреда

Фред. Фото: Getty Images

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Фред может продолжить карьеру в турецком "Галатасарае", сообщает Aspor. Отмечается, что стамбульский клуб готов взять бразильского форварда в аренду. Сам футболист также заинтересован в переходе в "Галатасарай" и пытается уговорить руководство манчестерцев отпустить его.

Ранее стало известно, почему самый дорогой трансфер "Шахтера" не поехал с "МЮ" в предсезонное турне. Как оказалось, бразилец попросил отгул из-за собственной свадьбы. Интересно, что Фред женился на Монике Салум еще в прошлом году, но тогда пара отпраздновала событие в тесном кругу.

Фред перешел из "Шахтера" в "МЮ" за рекордную сумму для украинского футбола. Тем не менее, дебютный сезон на "Олд Траффорд" стал для него не очень удачным. В прошлом сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах (17 - в Премьер-лиге), забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Фантастический гол Фреда за "Шахтер" в Лиге чемпионов:

Кстати, ранее мы писали, что "Ювентус" предлагает "МЮ" грандиозный обмен футболистами. Туринский клуб – единственный претендент на лидера "МЮ" Поля Погба. За чемпиона мира туринцы готовы отдать троих своих игроков.

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