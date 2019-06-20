Самый дорогой украинский футболист подписал пятилетний контракт с "Манчестер Сити" – официально

Александр Зинченко теперь до 2024 года связан контрактными обязательствами с чемпионами Англии

Александр Зинченко подписал новый контракт с "Манчестер Сити". Фото: AFP

Футболист сборной Украины Александр Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити" на пять лет. Теперь 22-летний игрок связан контрактными обязательствами с английским клубом до лета 2024 года. Информация опубликована на официальном сайте чемпионов Англии. Зинченко – самый дорогой украинский футболист наравне с Ярмоленко, его трансферную стоимость оценивают в 20 миллионов евро.

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В прошлом сезоне Зинченко провел в составе "Манчестер Сити" 29 матчей, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.

Александр Зинченко – игрок сборной Украины, за национальную команду он отыграл уже 27 поединков и забил 2 гола. Также на его счету 28 матчей в составе юношеских и молодежных команд Украины. На клубном уровне играл за российскую "Уфу", голландским "ПСВ" и английский "МанСити".

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"Прогресс Зинченко в нашей команде говорит все о том, что нужно знать о его отношении к работе и способностях. Он молод, целеустремлен и уже получил признание на международном уровне. Зинченко идеально вписывается в нашу долгосрочную стратегию. Мы рады, что он хочет остаться с нами", – сказал директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн.

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