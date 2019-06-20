Сделать стартовой
26,39
29,52
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Самый дорогой украинский футболист подписал пятилетний контракт с "Манчестер Сити" – официально

20 июня, 14:44

Александр Зинченко теперь до 2024 года связан контрактными обязательствами с чемпионами Англии

Александр Зинченко подписал новый контракт с "Манчестер Сити"
Александр Зинченко подписал новый контракт с "Манчестер Сити". Фото: AFP

Футболист сборной Украины Александр Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити" на пять лет. Теперь 22-летний игрок связан контрактными обязательствами с английским клубом до лета 2024 года. Информация опубликована на официальном сайте чемпионов Англии. Зинченко – самый дорогой украинский футболист наравне с Ярмоленко, его трансферную стоимость оценивают в 20 миллионов евро.

Рейтинг самых дорогих украинских футболистов: Зинченко догнал Ярмоленко

В прошлом сезоне Зинченко провел в составе "Манчестер Сити" 29 матчей, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.

Александр Зинченко – игрок сборной Украины, за национальную команду он отыграл уже 27 поединков и забил 2 гола. Также на его счету 28 матчей в составе юношеских и молодежных команд Украины. На клубном уровне играл за российскую "Уфу", голландским "ПСВ" и английский "МанСити".

Читайте также

"Прогресс Зинченко в нашей команде говорит все о том, что нужно знать о его отношении к работе и способностях. Он молод, целеустремлен и уже получил признание на международном уровне. Зинченко идеально вписывается в нашу долгосрочную стратегию. Мы рады, что он хочет остаться с нами", – сказал директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн.

Смотрите видео: Зинченко дает мастер-класс детям в Манчестере перед боем Усик – Белью

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футболист, чемпионат Англии, Манчестер Сити, Александр Зинченко

Вы сейчас просматриваете новость " Самый дорогой украинский футболист подписал пятилетний контракт с "Манчестер Сити" – официально". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

Без химии: 10 народных средств от комаров

В МОЗ назвали нормальную температуру тела человека

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

Участие войск России в войне на Донбассе: появились фото

Секреты красоты скандинавских девушек

Как заработать, не напрягаясь: 8 идей для быстрого заработка

Тетерук: Заявления Шуфрича по Турчинову - попытка выслужиться

Названа причина разрыва Брэдли Купера и Ирины Шейк

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

В ФИФА проходят секретные встречи для экстренной замены страны-хозяйки ЧМ-2022 – СМИ

Вчера, 19:52

Дело о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022 набирает обороты

"Я мог помешать Украине выиграть ЧМ": неожиданное признание динамовца Попова

18 июня, 12:41

По возвращении из Польши самый забивной защитник молодежного чемпионата мира удивил своей откровенностью

Уход героя ЧМ: агент Супряги рассказал, когда форвард будет готов бороться за место в основе "Динамо"

18 июня, 11:26

Иван Пироженко утверждает, что стиль "Днепра-1" подходит Владиславу Супряге: "За год он станет сильнее"

Тренер киевского "Динамо" возглавил казанский "Рубин"

17 июня, 15:53

Неожиданный тренерский трансфер между вице-чемпионами Украины и крушителями "Барселоны"

Кличко-младший поразил своим трюком на волне: захватывающее видео с Днепра

17 июня, 15:33

Если Владимир будет столь же крепко стоять на ногах в ринге, то может смело возобновлять карьеру боксера

Диета по группе крови: охотничья первая

От чего спасет хурма

Самолеты «Руслан» российской компании арестованы судом Украины
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь