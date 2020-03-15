Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

Самый дорогой украинский футболист рассказал, как спасается от коронавируса и что теперь делать сборной

15 марта, 22:22

Богдан Юрков

Александр Зинченко подсел на чеснок и считает, что для Украины сейчас не время играть с Францией и Польшей

Самый дорогостоящий футболист Украины Александр Зинченко, которого аналитики Transfermarkt оценивают в 30 миллионов евро, рассказал о мерах предосторожности, предпринятых им в связи с пандемией коронавируса.

Читайте также: Крушение мифа: Роналду не отдаст свои отели под больницы для заразившихся коронавирусом

"Кушаем чеснок и тщательно моем руки. Влада Седан (невеста Зинченко) напичкала мне все карманы этими антисептиками, – рассказал в эфире программы "Великий футбол" украинский легионер английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко. – На базу клуба поехать не можем, потому что все закрыто. Все заведения в Манчестере пустые. Что касается футбола, мы сами не знаем дальнейшее расписание. С 13 марта не тренируемся, третий день сидим дома. Вот-вот должны получить расписание касательно следующей недели"

Александр Зинченко и Влада Седан

Александр Зинченко и Влада Седан / Фото: Instagram

"По поводу игр национальных команд... Нет смысла сейчас проводить товарищеские матчи сборных, нужно просто пережить этот момент", – считает Александр Зинченко

В тренде
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления

Читайте также: Из-за коронавируса "Динамо" теряет ЛЧ: чемпионат Украины могут закончить, утвердив нынешнюю таблицу

Напомним, 27 марта сборная Украины должна была бы сыграть в Париже товарищеский матч с Францией, а 31 марта в Хожуве – с Польшей. Однако, с учетом распространения коронавируса, эти поединки, скорее всего, будут отменены.

Смотрите, как Зинченко забивал за сборную Украины

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сборная Украины чемпионат Англии Манчестер Сити коронавирус Александр Зинченко Влада Седан

Источник: Канал Футбол

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителей
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителейФутбол
"Александрия" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Это не футбол": лидер "Динамо" прокомментировал решение о проведении матчей без зрителейЧУ по футболу
Финиш первого этапа: прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата Украины
Финиш первого этапа: прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Коронавирус убьет миллионы": ужасный прогноз от жены Анатолия Тимощука, проживающей в ГерманииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...