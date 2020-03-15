Самый дорогой украинский футболист рассказал, как спасается от коронавируса и что теперь делать сборной

Самый дорогостоящий футболист Украины Александр Зинченко, которого аналитики Transfermarkt оценивают в 30 миллионов евро, рассказал о мерах предосторожности, предпринятых им в связи с пандемией коронавируса.
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"Кушаем чеснок и тщательно моем руки. Влада Седан (невеста Зинченко) напичкала мне все карманы этими антисептиками, – рассказал в эфире программы "Великий футбол" украинский легионер английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко. – На базу клуба поехать не можем, потому что все закрыто. Все заведения в Манчестере пустые. Что касается футбола, мы сами не знаем дальнейшее расписание. С 13 марта не тренируемся, третий день сидим дома. Вот-вот должны получить расписание касательно следующей недели"
"По поводу игр национальных команд... Нет смысла сейчас проводить товарищеские матчи сборных, нужно просто пережить этот момент", – считает Александр Зинченко
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Напомним, 27 марта сборная Украины должна была бы сыграть в Париже товарищеский матч с Францией, а 31 марта в Хожуве – с Польшей. Однако, с учетом распространения коронавируса, эти поединки, скорее всего, будут отменены.
Смотрите, как Зинченко забивал за сборную Украины
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