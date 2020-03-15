Самый дорогой украинский футболист рассказал, как спасается от коронавируса и что теперь делать сборной

Александр Зинченко подсел на чеснок и считает, что для Украины сейчас не время играть с Францией и Польшей

Самый дорогостоящий футболист Украины Александр Зинченко, которого аналитики Transfermarkt оценивают в 30 миллионов евро, рассказал о мерах предосторожности, предпринятых им в связи с пандемией коронавируса.

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"Кушаем чеснок и тщательно моем руки. Влада Седан (невеста Зинченко) напичкала мне все карманы этими антисептиками, – рассказал в эфире программы "Великий футбол" украинский легионер английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко. – На базу клуба поехать не можем, потому что все закрыто. Все заведения в Манчестере пустые. Что касается футбола, мы сами не знаем дальнейшее расписание. С 13 марта не тренируемся, третий день сидим дома. Вот-вот должны получить расписание касательно следующей недели"

Александр Зинченко и Влада Седан / Фото: Instagram

"По поводу игр национальных команд... Нет смысла сейчас проводить товарищеские матчи сборных, нужно просто пережить этот момент", – считает Александр Зинченко В тренде Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления

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Напомним, 27 марта сборная Украины должна была бы сыграть в Париже товарищеский матч с Францией, а 31 марта в Хожуве – с Польшей. Однако, с учетом распространения коронавируса, эти поединки, скорее всего, будут отменены.

Смотрите, как Зинченко забивал за сборную Украины

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