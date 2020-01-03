Самый дорогой украинский вратарь просидел в запасе весь матч "Вальядолида" против "Леганеса"

Прошло уже 19 туров в испанской Ла Лиге, а голкипер Андрей Лунин еще ни разу не вышел на поле

"Вальядолид" и "Леганес" сыграли вничью / Фото: Getty Images

В 19-м туре чемпионата Испании по футболу "Вальядолид" на своем поле сыграл в результативную вничью с "Леганесом". Поединок прошел в Вальядолиде и завершился со счетом 2:2. Дважды хозяевам пришлось отыгрываться: на голы Мартина Брейтуэйта (4-я минута) и Роке Месы (13) "Вальядолид" отвечал точными ударами молодого турецкого нападающего Энеса Унала (дубль, 8 и 79 минуты).

Украинский вратарь хозяев Андрей Лунин попал в заявку на матч, но весь поединок традиционно просидел в запасе. В этом сезоне в составе "Вальядолида" Лунин еще ни разу не вышел на поле в чемпионате Испании, на его счету только один поединок в Кубке (отстоял на "ноль").

Отметим, что трансферная стоимость 20-летнего вратаря, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", по оценке transfermarkt составляет 3 миллиона евро. Он – самый дорогой украинский голкипер (стоимость Пятова оценили в 2,5 миллиона). В прошлом году Лунин в составе сборной Украины U20 выиграл чемпионат мира, а также был признан лучшим вратарем турнира.

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Позже в пятницу состоится еще один матч Ла Лиги "Севилья" – "Атлетик".

Напомним, что в конце прошлого года Андрей Лунин на клубном стадионе "Вальядолида" "Хосе Соррилья" сделал предложение своей девушке и в ответ услышал заветное "да". Пара познакомилась в интернете. Анастасия родом из Днепра, а по образованию архитектор.

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Кстати, в последние дни 2019 года появилась информация, что Лунин может отправиться в аренду в "Днепр-1", чтобы получить больше игровой практики. Да и невеста будет в родном для себя городе.

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Смотрите, как Лунин тренируется в расположении сборной Украины:

Андрей Лунин и его сейвы в сборной. Instagram игрока

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