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Самый экологичный футбольный клуб в мире представил новую форму – из бамбука и пластика

6 июля, 12:24

Комплект выполнен в зелено-черной цветовой гамме, повторяя узор зебры, его называют самой экологичной формой в мире

Новая форма самого "зеленого" клуба в мире
Новая форма самого "зеленого" клуба в мире. Фото: Twitter

Самый "зеленый" футбольный клуб в мире английский "Форест Грин" представил новый комплект игровой формы. При производстве формы использовался бамбук и пластик в соотношении 50 на 50. Таким образом, форма считается самой экологичной в мире. Комплект выполнен в зелено-черной цветовой гамме, повторяя узор зебры.

В клубе отметили, что намерены в ближайшее время разработать форму, которая полностью будет выполнена из натурального материала. Отметим, что ранее ФИФА признала "Форест Грин" самым экологичным клубом в мире.

Стадион и база используют энергию, которая на 100% добывается от возобновляемых источников. При поливе домашнего газона клуб использует дождевую воду из-под поля, что исключает применение водопровода. Игроки команды на базе питаются исключительно веганскими блюдами. Также на домашнем стадионе используется электрическая косилка - она подстригает траву с GPS-управлением и питается от солнечной энергии.

"Форест Грин" выступает в четвертом по силе дивизионе чемпионата Англии.

Напомним, что в прошлом году "Барселона" представила игровую форму с помощью дрона.

Как переработка мусора влияет на экологию:

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Тег форма, чемпионат Англии

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Источники:

Сегодня|Спорт , Twitter

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