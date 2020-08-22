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Самый эпатажный форвард Европы "забил" лицо и обзавелся злой обезьяной

22 августа, 15:41

Елена Павлова Елена Павлова

Ранее итальянский форвард немало страдал от проявления расизма

Скандально известный итальянский нападающий Марио Балотелли продолжает эпатировать окружающих своими поступками. Бывший голеадор "Милана" и "Манчестер Сити" решил "забить" свое лицо в поддержку темнокожего населения планеты. Хотя и других проблем у Балотелли хватает – буквально в июне "Брешия" подала в суд на форварда за клевету.

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На сей раз Марио сделал пять татуировок на лице и шее в поддержку движения "Жизни черных важны": перо, крест, букву "М", обезьяну в гневе и надпись над бровью Black Power – "Черная сила". Фото с изображениями он выложил на своей странице в Instagram.

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Ранее итальянский форвард ни раз страдал от проявления расизма. А особо агрессивному 38-летнему болельщику на пять лет запрещено посещать матчи за оскорбление по расовому признаку нападающего "Брешии" Марио Балотелли.

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Напомним, что итальянский форвард выступает за "Брешию" с лета 2019 года, а контракт Балотелли с клубом рассчитан до 2022 года. Однако из-за громких конфликтов и вылета команды из Серии А соглашение может быть расторгнуто досрочно. Ранее мы рассказывали, что Марио Балотелли начал 2020 год с аварии. Его авто протаранило ворота пекарни. При этом машина футболиста, за рулем которой сидел его друг, пострадала больше, чем сам Марио.

Также в марте вице-чемпиона Европы 2012 года Балотелли оправдали по делу об изнасиловании несовершеннолетней.

Смотрите, как Балотелли забивал в чемпионате Италии

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расизм татуировки Марио Балотелли нападающий Брешия Тату
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