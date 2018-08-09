Самый молодой игрок ЧМ-2018 перешел в "Манчестер Сити"

Руководство "горожан" намерено сразу же отправить молодого футболиста в аренду

"Манчестер Сити" на официальном сайте объявил о переходе полузащитника сборной Австралии Дэниела Арзани. Отмечается, что в ближайшее время английский клуб отдаст игрока в аренду.

Арзани на ЧМ-2018 провел три матча и не отметился результативными действиями. Он был самым молодым игроком турнира.

В сезоне-2017/18 Арзани провел за "Мельбурн Сити" 22 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.

Напомним, в первом матче сезона "Манчестер Сити" завоевал Суперкубок Англии, обыграв лондонский "Челси" .В этом матче историческое достижение установил нападающий "горожан" Серхио Агуэро.

Украинский полузащитник Александр Зинченко не попал в заявку команды Пепа Гвардиолы. Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" согласился продать Зинченко, но украинец против.

Ранее мы сообщали, что "Челси" объявил о покупке самого дорогого вратаря в истории. Ранее Кепа сам выкупил контракт у "Атлетика" за 80 миллионов евро. Накануне лондонцы продали в "Реал" Тибо Куртуа, а взамен арендовали на сезон Матео Ковачича.