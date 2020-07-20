Самый популярный человек на планете останется в Италии: что сказал босс "Ювентуса"

Португальский футболист Криштиану Роналду, который является самым популярным человеком на планете по количеству подписчиков в социальной сети Instagram (231 млн), следующий сезон проведет в Италии. Об этом стало известно после того, как спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи высказался о будущем главного тренера Маурицио Сарри и одного из лидеров команды КриРо.
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"В прессе муссируются лишь слухи. Я работаю здесь 10 лет, и практически все время мы лидируем в турнирной таблице. Вне всяких сомнений, Сарри останется главным тренером "Ювентуса" на следующий сезон. Криштиану – очень деликатный и вежливый парень, который не давит на всех своим статусом лучшего футболиста в мире. Он общается с тренером и руководством так же, как остальные футболисты. Криштиану очень уверен в том, что он останется здесь. Что касается Дибалы, то мы обсуждаем с его представителями вопрос о продлении контракта. Он очень важный игрок и способен дать многое команде в будущем", – цитирует Паратичи juvefc.com.
Смотрите обзор матча, в котором "Ювентус" и "Сассуоло" забили шесть голов:
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