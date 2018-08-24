Самый результативный матч сезона в Украине сыгран в День Независимости

В стартовом матче шестого тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" обыграл "Олимпик". Донецкое дерби прошло в Киеве на стадионе им.Валерия Лобановского и завершилось убедительной победой "горняков" со счетом 5:2. Это самый крупный счет в нынешнем сезоне в чемпионате Украины – ранее команды максимально забивали пять голов в одном матче.

Футболисты "Шахтера" вышли на матч в специальных футболках с надписью Celebrate Independence in Ukraine now.



















В составе победителей хет-триком отметился бразильский нападающий Жуниор Мораес, который летом перешел в "Шахтер" из киевского "Динамо". Еще по голу у "горняков" забили Марлос и Тарас Степаненко, а у "Олимпика" отличился Геннадий Пасич, а еще один мяч полузащитник "Шахтера" Олег Данченко забил в свои ворота.

Яркие фото матча "Олимпик" – "Шахтер" – 2:5





































В следующем туре "Шахтер" 1 сентября сыграет с "Мариуполем", а "Олимпик" 2 сентября поедет в гости к "Десне".

"Олимпик" – "Шахтер" – 2:5 (1:4)

Голы: Пасич (18), Данченко (76, автогол) – Марлос (11), Мораес (17), Мораес (32), Степаненко (41), Мораес (75)

Желтые карточки: Морозенко (57), Пасич (70) – Нем (24), Данченко (81), Педро (84)