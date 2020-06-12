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Самый сексуальный футбольный агент: каналы Netflix и HBO снимут сериал о жене футболиста и маме пятерых

12 июня, 18:56

Елена Павлова Елена Павлова

На этой неделе неугомонная Ванда начнет делать наброски

Эффектная телеведущая Ванда Нара, которая является женой и агентом аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, рассказала, что о ее жизни снимут целый биографический сериал. Ранее жена одиозного футболиста "ПСЖ" выставила соблазнительное фото.

"В этом году две большие компании предложили снять сериал о моей жизни: одна из них — Netflix, вторая — HBO. Думаю, как структурировать историю. Если она начнется с моего детства, это будет самый длинный сериал в истории. Нам потребуется еще одна пандемия, чтобы его посмотреть. Будет много историй и персонажей. На этой неделе мы начнем делать наброски", – призналась девушка Gente.

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"Многие думают, что знают обо мне все, но клянусь, многие пикантные подробности остаются тайной. Как мне сказали, часть сериала будет снята в Аргентине, но в основном съемки будут проходить в Европе. Даже не спрашивайте, кто меня сыграет, потому что я сама до сих пор не могу представить", — дает слова Ванды Gente.

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Отметим, что Ванда и Мауро, который младше возлюбленной на шесть лет, поженились в мае 2014 года. Икарди увел фотомодель у другого известно футболиста Макси Лопеса. Макси девушка родила троих сыновей, а в браке с нападающим "ПСЖ" у нее две дочери.

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Мы также писали, что жена футболиста "ПСЖ" показала лица итальянских врачей, которые борются с коронавирусом. "Ради каждого из них оставайтесь дома", — написала Нара.

Смотрите, как Икарди забивал за "ПСЖ"

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