Самый скандальный игрок "Динамо", оказавшись у Луческу, выступил с обращением к хейтерам

Самый скандальный футболист "Динамо" Жерсон Родригес после возвращения в киевский клуб из аренды в турецком "Анкарагюджю" вызывающе обратился к своим ненавистникам. "Хейтеры делают меня сильнее. Мне нужно их больше", – написал вингер сборной Люксембурга в сторис своего Instagram. Ранее мы писали, что после драк и перегара Жерсон приступил к тренировкам у Луческу.
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Напомним, в середине июля "Анкарагюджю" досрочно разорвал контракт с Родригесом за его драку с капитаном команды хорватом Анте Кулушичем, которому Жерсон поставил синяк под правым глазом.
А еще раньше появились подробности скандального поведения Жерсона в Киеве. Кроме конфликта с уже бывшим главным тренером команды Алексеем Михайличенко, Родригес отметился тем, что приезжал на тренировки "Динамо" с перегаром.
При этом президент "Динамо" Игорь Суркис, комментируя перспективы Жерсона Родригеса в Киеве, на днях в интервью программе "Мага" заявил: "Выпивка и курение – не среди интересов современных футболистов. Но попадаются такие люди, как Родригес. И начинают вести себя неправильно. Он сильный футболист. Если Луческу увидит в его глазах желание работать, а не гулять – Родригес останется. Если нет – выставим его на трансфер и будем продавать".
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