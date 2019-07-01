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Самый старый футболист чемпионата Украины остался без команды

1 июля, 22:07

Луганский клуб расстался с игроками и персоналом

Вячеслав Чечер
Вячеслав Чечер. Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Луганская "Заря" на своем официальном сайте попрощалась с двумя игроками – защитник Вячеслав Чечер и вратарь Олег Чуваев покидают команду в связи с завершением контрактов. Также команду покинули тренеры Игорь Фокин, Александр Ногин, Александр Грицай и руководитель научно-аналитической группы Валерий Михайленко.

38-летний Вячеслав Чечер являлся самым возрастным действующим игроком чемпионата Украины. На его счету 410 матчей в высшем дивизионе страны – Чечер занимает третье место в списке гвардейцев чемпионата Украины после Шелаева (412) и Шовковского (426).

Напомним, что в конце прошлого сезона "Заря" уволила Юрия Вернидуба и назначила Виктора Скрипника новым главным тренером. В прошлом сезоне он возглавлял "Ригу" и выиграл с командой чемпионат и Кубок Латвии. Скрипник был признан лучшим тренером Латвии 2018-го года.

Напомним, Премьер-лигу ждут серьезные изменения. Как сообщалось ранее, со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В первом раунде, который состоит из одного матча, пятая команда на своем поле сыграет с восьмой, а шестая также на своем поле – с седьмой. Затем победители пар также в одном матче (на поле команды, занявшей высшее итоговое место в чемпионате) разыграют путевку в еврокубки.

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Тег чемпионат Украины, Заря Луганск, Вячеслав Чечер

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Источники:

Официальный сайт ФК "Заря" , Сегодня|Спорт

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