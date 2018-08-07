Самый старый футболист, когда-либо игравший на чемпионатах мира, завершил карьеру

Сегодня, 12:40

Рекордсмен чемпионатов мира Эссам Эль-Хадари завершил карьеру в сборной Египта

Вратарь сборной Египта Эль-Хадари. Фото AFP
Вратарь сборной Египта Эль-Хадари. Фото AFP

Голкипер Эссам Эль-Хадари, являющийся самым возрастным футболистом, принимавшим участие в чемпионатах мира, объявил о завершении международной карьеры в составе сборной Египта. Эль-Хадари 25 июня вышел в стартовом составе национальной команды на матч чемпионата мира в России против сборной Саудовской Аравии (1:2) в возрасте 45 лет и 161 дня, перекрыв предыдущее достижение колумбийского вратаря Фарида Мондрагона более чем на два года.

"Всему есть конец, такова жизнь, после долгих раздумий я решил завершить международную карьеру, – рассказал Эль-Хадари. – С момента моего дебюта в сборной Египта прошло 22 года, 4 месяца и 12 дней, и я считаю, что сейчас самое время повесить перчатки на гвоздь. Бог помог мне достичь с нашей любимой командой всего, о чем я мечтал, и дарить радость египетским болельщикам".

Эль-Хадари провел в составе сборной Египта 159 матчей, став четырехкратным победителем Кубка африканский наций.

Чемпионат мира в России прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Все результаты матчей ЧМ-2018 доступны на нашем сайте.
вратарь, сборная Египта

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Источники:

Сегодня|Спорт, РСпорт

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