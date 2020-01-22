Самый старый футболист мира будет играть в Египте: его возраст вас поразит

/ Фото: AFP

В Египте обновили возрастной рекорд в футболе. Местная футбольная ассоциация зарегистрировала самого старого действующего футболиста в мире Иза Элдина Бахдера. На сегодняшний день ему стукнуло 74 года. Он будет выступать за клуб "6 октября", который представляет третий по силе дивизион Египта.

Следующий матч команды посетят представители Книги рекордов Гиннесса, чтобы запечатлеть рекорд.

Отметим, что на данный момент рекордсменом является 51-летний японский футболист Кадзуеси Миура, выступающий за "Йокогаму" из второго дивизиона Японии. Недавно Миура продлил контракт со своим клубом еще на сезон. Он станет для него 34-м в карьере.

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В марте 2017 года Миура превзошел англичанина Стэнли Мэтьюза, вышедшего на поле в официальном матче в возрасте 50 лет и пяти дней. Японец сыграл за "Йокогаму" в возрасте 50 лет и семи дней. Рекорд Мэтьюза продержался более полувека.

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Ранее мы писали, что из-за эгоизма игрока команде отменили верный гол. В чемпионате Египта произошел курьезный эпизод с положением "вне игры".

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