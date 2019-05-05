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Самый старый футбольный клуб мира понизился в классе: "Ноттс Каунти" вылетел в пятый дивизион

5 мая, 12:02

"Ноттс Каунти" впервые вылетел в пятый дивизион чемпионата Англии по футболу

"Ноттс Каунти" вылетел в пятый дивизион английского футбола
"Ноттс Каунти" вылетел в пятый дивизион английского футбола. Фото: Instagram

Старейший в мире профессиональный футбольный клуб "Ноттс Каунти" вылетел из четвертого по значимости дивизиона в английском футболе. В заключительном туре Лиги 2 "Ноттс Каунти" проиграл в гостях "Суиндон Тауну" (1:3) и занял в таблице предпоследнее место, означающее вылет в низший дивизион.

"Ноттс Каунти", который был основан 1862 году, впервые в истории вылетел из Английской футбольной лиги (Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2). Следующий сезон "Ноттс Каунти" начнет в Национальной лиге, которая считается любительской.

Отметим, что посещаемость домашних матчей "Ноттс Каунти", игравшего в четвертом по силе дивизионе чемпионата Англии, даст фору большинству клубов украинского топ-дивизиона. Каждую домашнюю игру этого английского клуба посещают 7-8 тысяч зрителей, тогда как в Украине такими показателями могут похвастаться только два клуба – "Шахтер" и "Динамо". В средняя посещаемость матчей Премьер-лиги в сезоне2018/19 составляет чуть больше 4 тысяч зрителей.

Напомним, что в чемпионате Германии был забит самый возрастной гол в Бундеслиге: Клаудио Писарро забил мяч в возрасте 40 лет и 213 дней.

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Тег чемпионат Англии, Ноттс Каунти

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