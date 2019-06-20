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Самый странный трансфер в истории: "Торино" продал игрока и на следующий день выкупил его

20 июня, 23:23

Защитник Кевин Бонифаци стал участником сомнительной сделки в Италии

Кевин Бонифаци. Фото ФК "Торино"
Кевин Бонифаци. Фото ФК "Торино".

Итальянские клубы СПАЛ и "Торино" осуществили две странные сделки по 23-летнему защитнику Кевину Бонифаци. Футболист отыграл сезон-2018/19 в аренде за СПАЛ, права на него принадлежали "Торино". Вчера, 19 июня, СПАЛ выкупил Бонифаци за 10 миллионов евро. Сегодня туринцы вернули игрока, воспользовавшись правом обратного выкупа. Toro News сообщает, что "Торино" заплатил 11 миллионов.

В прошлом сезоне чемпионата Италии "Торино" занял седьмое место, СПАЛ - 13-е. В 2019 году Бонифаци забил за СПАЛ 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

Ранее авторитетный портал Goal назвал трансфер полузащитника Александра Головина из ЦСКА в "Монако" самым провальным в европейском футболе за последние 12 месяцев.

А в начале этого месяца прогремела трансферная бомба в украинском футболе. Команда из села Петрово усилилась экс-игроком сборной Украины, обладателем Кубка УЕФА Богданом Шустом. Голкипер подписал с клубом пятилетний контракт, который вступает в силу 1 июля 2019 года.

Напомним, что "Ингулец" в завершившемся сезоне Первой лиги занял седьмое место и вышел в финал Кубка Украины, где в решающей игре уступил "Шахтеру".

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Тег футбол, трансферы, Торино, СПАЛ

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Eurosport

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