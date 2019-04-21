Самый титулованный футболист мира добавил в свою коллекцию еще один трофей

Дани Алвес второй год подряд выиграл чемпионат Франции

Дани Алвес празднует очередную победу. Фото: AFP

Самый титулованный футболист мира бразильский защитник "Пари Сен-Жермен" Дани Алвес улучшил свой рекорд по количеству завоеванных трофеев. Согласно статистике ФИФА, после досрочной победы "ПСЖ" в чемпионате Франции в активе 35-летнего футболиста стало 39 наград.

Наибольшее количество титулов – 23 – Дани Алвес завоевал в составе "Барселоны". Игрок также выигрывал трофеи, выступая за "Севилью", "Ювентус" и сборную Бразилии.

Бразилец является шестикратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов и двукратным – Кубка УЕФА. Пять раз он выигрывал Кубок и Суперкубок Испании, четырежды – Суперкубок УЕФА, трижды – клубный чемпионат мира, дважды – Кубок конфедераций. Дважды становился чемпионом Франции. По разу бразилец побеждал в чемпионате и Кубке Италии, Кубке Франции, Кубке французской лиги, Суперкубке Франции, Кубке Нордесте и Кубке Америки.

Еще в прошлом году Дани Алвес обошел валлийца Райана Гиггза и шотландца Кенни Далглиша. Оба игрока завоевали по 36 трофеев и уже завершили карьеру.

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