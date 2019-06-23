Самый титулованный футболист мира остался без команды

Бразильский ветеран попрощался с парижанами в Instagram

Дани Алвес. Фото: AFP

Защитник Дани Алвес объявил в своем Instagram об уходе из "Пари-Сен-Жермен". Контракт 36-летнего бразильца с парижанами истекает 30 июня. Алвес перешел в "ПСЖ" летом 2017-го из итальянского "Ювентуса". В прошедшем сезоне футболист провел 32 матча за французскую команду, забил три гола и отдал восемь голевых передач. Защитник дважды становился чемпионом Лиги 1 с "ПСЖ" (17/18, 18/19), выиграл Кубок Франции (17/18) и Кубок лиги (17/18).

Как Алвес забивал за "ПСЖ":

"Сегодня у меня заканчивается очередной цикл в моей жизни – цикл победы, переосмысления и опыта. Хотел бы поблагодарить семью "ПСЖ" за возможность участвовать в написании новой страницы в истории клуба. Спасибо всем партнерам по команде за те минуты, которые мы пережили вместе в радости и горе", – написал Дани Алвес в Instagram.

Дани Алвес является самым титулованным футболистом в мире (если учитывать его трофеи в Бразилии – прим.). На счету Алвеса 39 трофеев: Бразилец является шестикратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов и двукратным – Кубка УЕФА. Пять раз он выигрывал Кубок и Суперкубок Испании, четырежды – Суперкубок УЕФА, трижды – клубный чемпионат мира, дважды – Кубок конфедераций. Дважды становился чемпионом Франции. По разу бразилец побеждал в чемпионате и Кубке Италии, Кубке Франции, Кубке французской лиги, Суперкубке Франции, Кубке Нордесте и Кубке Америки. Рейтинг самых титулованных игроков

Ранее мы писали, что Дани Алвес отметил чемпионство "ПСЖ" заплывом в раздевалке. Парижский клуб восьмой раз в истории стал чемпионом Франции.

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