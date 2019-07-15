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Самый титулованный футболист мира сменил профессию

15 июля, 12:48

36-летний бразилец Дани Алвес, выигравший 40 командных трофеев, попробовал себя в роли работника зоопарка

Дани Алвес
Дани Алвес. Фото: Instagram

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, покинув "ПСЖ" по истечении контракта, уже нашел новую работу. Об этом футболист в шутку написал на своей странице в Instagram, разместив фото с женой Джоанной Санс из зоопарка. "Нашел новую работу. Немного тяжелую, немного опасную, но такую веселую", - написал Алвес, чья голова во время зоо-работы даже успела побывать в пасти у крокодила.

Как мы писали ранее, Дани Алвес отметил чемпионство "ПСЖ" заплывом в раздевалке. Во время празднования восьмого в истории выигрыша парижанами национального титула особо усердствовал 36-летний бразильский защитник "ПСЖ". Алвес изобразил, как он "плавает". В этом ему помогли партнеры, которые поливали бразильца водой из ведра.

Также сообщалось, что бразильский ветеран Дани Алвес продолжает собирать трофеи в свою мега-коллекцию. Он первым в истории выиграл 40 командных титулов. 9 раз Алвесу покорились чемпионаты (Испании – 6 раз, 2 – Франции, Италии – 1), 7 раз национальные Кубки (Испании – 5, Франции – 1, Италии – 1), 7 раз национальные Суперкубки (5 в Испании, 2 во Франции), Кубок лиги (Франция). Также Дани Алвес трижды брал Лигу чемпионов (все – с "Барселоной"), дважды – Кубок УЕФА (оба – с "Севильей"), четыре – Суперкубка УЕФА. Кроме того, он выиграл три чемпионата мира среди клубов, а в составе сборной Бразилии 36-летний Алвес дважды триумфовал на Кубке Америки и Кубке конфедераций.

Смотрите, как Дани Алвес забивал за "ПСЖ"

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Тег псж, Дани Алвес

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Сегодня|Спорт

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