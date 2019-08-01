Дани Алвес / Фото: Instagram

Самый титулованный футболист мира вернется в Бразилию https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%90%D0%BB%D0%B2%D0%B5%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%90%D0%BB%D0%B2%D0%B5%D1%81 2019-08-01T23:20:00+03:00 Футбол Дани Алвес наконец-то нашел работу

Бывший игрок "ПСЖ" Дани Алвес активно искал себе новую работу. Похоже, поиски завершились. Сообщается, что игрок вернется на родину в ближайшее время и заключит с "Сан-Паулу" контракт на три года.

Клуб из Сан-Марино сделал предложение самому титулованному футболисту мира

Официально о сделке могут объявить в ближайшие дни. Изначально 36-летний Алвес планировал продолжить карьеру в одном из европейских топ-клубов, однако многие команды отказались от его кандидатуры из-за возраста.

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Напомним, этим летом Алвес покинул "ПСЖ" как свободный агент, поэтому он может перейти в "Сан-Паулу" бесплатно.

Кстати, УЕФА тайно посодействовал "ПСЖ" в борьбе с финансовым фейр-плей. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) скрыл проблемы "Пари Сен-Жермен", которые имелись у клуба в 2017 году из-за правил финансового фейр-плэй.

Также добавим, что "Ювентус" вступает в борьбу за Неймара. Роналду сдружился с бразильцем благодаря участию в совместных рекламных акциях.

Смотрите поединок Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед":

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