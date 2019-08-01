Самый титулованный футболист мира вернется в Бразилию

Бывший игрок "ПСЖ" Дани Алвес активно искал себе новую работу. Похоже, поиски завершились. Сообщается, что игрок вернется на родину в ближайшее время и заключит с "Сан-Паулу" контракт на три года.
Клуб из Сан-Марино сделал предложение самому титулованному футболисту мира
Официально о сделке могут объявить в ближайшие дни. Изначально 36-летний Алвес планировал продолжить карьеру в одном из европейских топ-клубов, однако многие команды отказались от его кандидатуры из-за возраста.
Напомним, этим летом Алвес покинул "ПСЖ" как свободный агент, поэтому он может перейти в "Сан-Паулу" бесплатно.
Кстати, УЕФА тайно посодействовал "ПСЖ" в борьбе с финансовым фейр-плей. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) скрыл проблемы "Пари Сен-Жермен", которые имелись у клуба в 2017 году из-за правил финансового фейр-плэй.
Также добавим, что "Ювентус" вступает в борьбу за Неймара. Роналду сдружился с бразильцем благодаря участию в совместных рекламных акциях.
Смотрите поединок Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед":
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк