Самый титулованный футболист стал подопечным Паулу Фонсеки

Испанский футболист подписал с итальянским клубом контракт на три года

Итальянская "Рома" на официальном сайте объявила о подписании контракта с бывшим футболистом лондонского "Челси" Педро Родригесом. 33-летний испанский форвард присоединился к клубу на правах свободного агента и заключил трехлетний контракт, до 30 июня 2023 года.

"Я рад быть здесь, в "Роме", – сказал Педро. "Я взволнован этим вызовом и буду соревноваться, чтобы достичь наших целей в ближайшие сезоны. Я хочу поблагодарить фанатов за оказанный мне прием. Я надеюсь сделать их счастливыми".

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Бывший нападающий "Барселоны" и "Челси" прибывает в итальянскую столицу, завоевав на сегодняшний день 25 крупных трофеев, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы, Премьер-лигу и Ла Лигу. На международном уровне он входил в состав сборной Испании, которая выиграла чемпионат мира в 2010 году и чемпионат Европы в 2012 году. Всего за свою страну он сыграл 65 матчей, забив 17 голов.

Педро начал свою карьеру в "Барселоне", где он выигрывал "требл" и трижды Лигу чемпионов. Напомним, что Педро первым выиграл все международные трофеи. Испанский полузащитник не только стал обладателем главных трофеев в мировом футболе, но и забивал в каждом финале.

Смотрите, как Педро забивал в прошлогоднем финале Лиги Европы:

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