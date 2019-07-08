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Самый титулованный футболист в мире первым в истории выиграл 40 трофеев

8 июля, 11:11

Бразильский ветеран продолжает собирать трофеи в свою коллекцию

Дани Алвес
Дани Алвес. Фото: AFP

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес обновил мировой рекорд по количеству командных трофеев. В финале Кубка Америки сборная Бразилии с Алвесом в составе обыграла Перу со счетом 3:1. Встреча проходила в Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе "Маракана".

Таким образом, бразилец завоевал 40-й командный трофей в карьере. Алвес 9 раз выигрывал чемпионаты (Испании – 6 раз, 2 – Франции, Италии – 1), 7 раз национальные Кубки (Испании – 5, Франции – 1, Италии – 1), 7 раз национальные Суперкубки (5 в Испании, 2 во Франции), Кубок лиги (Франция), трижды брал Лигу чемпионов (все – с "Барселоной"), дважды – Кубок УЕФА (оба – с "Севильей"), четыре – Суперкубка УЕФА и выиграл три чемпионата мира среди клубов.

В составе сборной Бразилии 36-летний Алвес дважды выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

Сборная Аргентины ранее обыграла сборную Чили (2:1) в матче за третье место на Кубке Америки. Месси в этой игре был удален. После матча он не пришел на церемонию награждения, обвинив организаторов турнира в коррупции и помощи хозяевам соревнований сборной Бразилии. Футболист предположил, что судья встречи получил задание показать ему красную карточку.

Также стало известно, что Месси могут жестко наказать за скандал на Кубке Америки и завершить его международную карьеру. За критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола пятикратного обладателя "Золотого мяча" могут дисквалифицировать на два года.

Напомним, европейскую Лигу наций выиграла сборная Португалии:

А в финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0

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Тег сборная Бразилии, Дани Алвес, Кубок Америки

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Источник:

Championat.ru

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