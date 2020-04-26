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Самый титулованный клуб Греции ждет изгнание и штраф в 3 миллиона за договорной матч

26 апреля, 13:22

Елена Павлова

Владельцу "Олимпиакоса" Эвангелосу Маринакису грозит пожизненное отстранение

Самый титулованный клуб Греции "Олимпиакос" может быть наказан и понижен в классе за договорной матч, который состоялся в 2015 году. По информации Ekathimerini, пять лет назад пирейская команда выиграла у "Атромитоса" со счетом 2:1, но такой итог почему-то посчитали подозрительным. Ранее мы сообщали, что владелец "Олимпиакоса" и "Ноттингем Форрест" вылечился от коронавируса.

Два клуба и 15 человек обвиняются по статье 27 кодекса греческой федерации футбола (ГФФ) "манипуляция результатом матча для букмекерских ставок". Обвинение сформулировал комитет по этике ГФФ. Дело направлено в юридический комитет. Согласно кодексу ГФФ, за договорные матчи команды могут быть наказаны переводом в низшую лигу и штрафом в три миллиона евро, а участники сговора – пожизненным баном.

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Владельцам клубов Гиоргиосу Спаносу и Эвангелосу Маринакису, а также португальскому тренеру Рикарду Са Пинту за организацию данного поединка грозит пожизненное отстранение от футбола.

Эвангелос Маринакис

Эвангелос Маринакис / Фото: AFP

Напомним, на момент приостановки чемпионата Греции 44-кратный победитель турнира "Олимпиакос" лидировал в турнирной таблице. Что касается "Атромитоса", которому также грозит понижение в классе, то на данный момент клуб расположился на седьмом месте первенства.

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