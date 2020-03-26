Самый украинский еврокубок празднует день рождения: история взлета и падения Кубка Кубков

Кубок обладателей Кубков прекратил свое существование в 1999 году, но оставил след в истории украинского футбола

Сегодня свой день рождения празднует самый украинский еврокубковый турнир – Кубок обладателей Кубков. На тот момент в Европе уже проходили матчи Кубка чемпионов и Кубка ярмарок – прародителей нынешних Лиги чемпионов и Лиги Европы. Но функционерам оказалось мало двух международных турниров, поэтому пришла идея создать соревнование, где будут соревноваться обладатели национальных Кубков.

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Изначально турнир не пользовался популярностью, так как только в единичных странах проводили розыгрыш Кубка, да и то не везде этот трофей считался престижным, поэтому некоторые победители национального трофея даже отказывались заявляться на Кубок Кубков.

Но со временем популярность турнира возросла, а вместе ним и количество участников. В 70-80-х годах прошлого столетия Кубок Кубков считался главным международным турниром в Европе после Кубка чемпионов, поэтому их победители разыгрывали между собой Суперкубок УЕФА.

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После реформы Кубка чемпионов в начале 90-х, превратившегося в Лигу чемпионов, популярность Кубка Кубков начала угасать. За счет расширения количества участников ЛЧ победители национальных Кубков получали путевки в самый престижный клубный турнир и естественно делали выбор в пользу Лиги чемпионов.

Поэтому после сезона 1998/199 годов было принято решение упразднить Кубок Кубков. Последним победителем турнира стал итальянский "Лацио", обыгравший в финале испанскую "Мальорку".

Чаще всего в Кубке Кубков побеждали английские клубы – восемь трофеев. А вот среди клубов лидирует "Барселона", у которой четыре победы. Также в пятерку победителей входить киевское "Динамо".

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Впервые подопечные Валерия Лобановского завоевали трофей в сезоне 1974/1975 годов. По пути к победе в Кубке Кубков динамовцы оказались сильнее софийского ЦСКА, "Айнтрахта" из Франкфурта, турецкого "Бурсаспора", нидерландского ПСВ, а в финале разгромили венгерский "Ференцварош" 3:0. А затем киевляне в Суперкубке УЕФА дважды обыграли грозную мюнхенскую "Баварию". Этот успех позволил Олегу Блохину завоевать "Золотой мяч".

Во второй раз в турнире "Динамо" побеждало в сезоне 1985/86 годов. В том розыгрыше киевляне одолели нидерландский "Утрехт", румынский "Университатя Крайова", венский "Рапид", "Дуклу" из Чехии, а в финале в прекрасном стиле разобрались с мадридским "Атлетико" (3:0). К сожалению, снова завоевать Суперкубок УЕФА киевлянам не позволила румынская "Стяуа". Тем не менее, "Золотой мяч" по итогам сезона снова достался динамовцу – Игорю Беланову.

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