Самый украинский клуб Бельгии получил путевку в Лигу Европы благодаря УЕФА
Обладателя Кубка страны исключили из еврокубков, а на их место пришел "Гент"
Вчера стало известно, что УЕФА исключил обладателя Кубка Бельгии "Мехелен" из розыгрыша Лиги Европы сезона 2019/2020 годов. Клуб был наказан за попытку организовать договорной матч на национальном уровне. Это решение внесло изменения в распределение еврокубковых путевок для бельгийских клубов. Так, "Стандард" получил прямую путевку в групповой этап, "Антверпен" начнет борьбу не со второго раунда квалификации, а с третьего. А третья путевка в Лигу Европы досталась "Генту", цвета которого защищают украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.
Во втором квалификационном раунде "Гент" встретится с румынским клубом "Вииторул", который изначально олжен был стать соперником "Антверпена". Первый матч бельгийцы проведут 25 июля дома, а ответный через неделю в гостях.
Напомним, что с этой же стадии в еврокубке стартует луганская "Заря". Вчера определился первый соперник команды Виктора Скрипника. Им стал вице-чемпион Черногории "Будучность Подгорица".
Ранее мы писали, что Турция теряет одного представителя в еврокубках из-за нарушения финансового Fair Play. У "Трабзонспора" есть шанс доказать свою невиновность до 15 октября 2019 года.
В прошлом сезоне чемпионата Украины "Заря" заняла пятое место, проиграв прямому конкуренту Мариуполю в заключительном матче сезона (1:3). По завершении чемпионата наставник команды Юрий Вернидуб был отправлен в отставку, а на его место пришел Виктор Скрипник, работавший до этого в немецком "Вердере" и латвийской "Риге". С рижским клубом ему удалось выиграть чемпионат и Кубок Латвии. Скрипник был признан лучшим тренером Латвии 2018-го года.
Смотрите, как "Заря" сыграла в последнем матче Юрия Вернидуба:
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