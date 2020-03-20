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Самый украинский клуб Бельгии ушел на карантин из-за коронавируса

20 марта, 14:34

Александр Трикиша

Матчи чемпионата Бельгии будут возобновлены лишь после начала тренировок в клубах

Вчера совет директоров бельгийской Про-Лиги провел экстренное заседание в режиме телеконференции, на котором было решено приостановить тренировочный процесс во всех клубах как минимум до 5 апреля.

В связи с этим "Гент", за который выступают украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун, ушел на карантин в связи с эпидемией коронавируса. Интересно, что только недавно Роман Яремчук вернулся к тренировкам после операции на ноге.

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Моно предположить, что остальные клубы последуют их примеру в ближайшее время. Напомним, что в элитном дивизионе Бельгии выступает еще три украинца – Эдуард Соболь защищает цвета "Брюгге", Евгений Макаренко и Андрей Бацула играют в "Кортрейке". Кстати, мы писали, что украинский защитник – в тройке лучших футболистов чемпионата Бельгии.

Отмечается, что матчи чемпионата Бельгии будут возобновлены лишь после начала тренировок в клубах. При этом, будет сделана разумная задержка, чтобы игроки имели возможность восстановить форму. Только после этого будет объявлена дата возобновления первенства страны.

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Роман Безус чемпионат Бельгии Евгений Макаренко Эдуард Соболь Игорь Пластун Гент Бельгия Роман Яремчук Андрей Бацула

Источники: Сегодня|Спорт , zbirna.com

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