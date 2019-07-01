Самый успешный "партизан": соперник Украины по отбору на Евро-2020 назначил нового тренера
Сборную Сербии возглавил Любиша Тумбакович, который не вышел на матч против Косово
Исполком Футбольного союза Сербии сегодня принял решение назначить главным тренером национальной команды Любишу Тумбаковича.
Любиша Тумбакович – самый успешный тренер в истории белградского "Партизана", с которым он выиграл шесть титулов чемпиона Сербии и три национальных Кубка. Также наставник имел отличные результаты при работе в Китае, где выиграл два чемпионских титула и два национальных Кубка с "Шаньдун Лунэн". В января 2016 года Тумбакович был назначен тренером национальной сборной Черногории и находился на этой должности до июня 2019 года. Тумбакович был уволен со своего поста за отказ выходить на матч против команды Косово в рамках отбора на Евро-2020.
Новый наставник дебютирует на тренерской скамье сербской команды 7 сентября в матче отборочного цикла Евро-2020 против Португалии на белградском стадионе "Райко Митич". За три дня, 10-го числа, Сербия сыграет второй сентябрьский отборочный поединок Евро-2020 – с Люксембургом на выезде.
Ранее сборную Сербии тренировал Младен Крстаич. В июне сербы проиграли Украине в отборе на Евро-2020 со счетом – 0:5. Это самое крупное поражение Сербии в истории.
Обзор матча Украина – Сербия:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Самый успешный "партизан": соперник Украины по отбору на Евро-2020 назначил нового тренера". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"