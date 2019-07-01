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Самый успешный "партизан": соперник Украины по отбору на Евро-2020 назначил нового тренера

1 июля, 18:04

Сборную Сербии возглавил Любиша Тумбакович, который не вышел на матч против Косово

Тумбакович перебрался из Черногории в Сербию. Фото reprezentacija.me
Тумбакович перебрался из Черногории в Сербию. Фото reprezentacija.me.

Исполком Футбольного союза Сербии сегодня принял решение назначить главным тренером национальной команды Любишу Тумбаковича.

Любиша Тумбакович – самый успешный тренер в истории белградского "Партизана", с которым он выиграл шесть титулов чемпиона Сербии и три национальных Кубка. Также наставник имел отличные результаты при работе в Китае, где выиграл два чемпионских титула и два национальных Кубка с "Шаньдун Лунэн". В января 2016 года Тумбакович был назначен тренером национальной сборной Черногории и находился на этой должности до июня 2019 года. Тумбакович был уволен со своего поста за отказ выходить на матч против команды Косово в рамках отбора на Евро-2020

Новый наставник дебютирует на тренерской скамье сербской команды 7 сентября в матче отборочного цикла Евро-2020 против Португалии на белградском стадионе "Райко Митич". За три дня, 10-го числа, Сербия сыграет второй сентябрьский отборочный поединок Евро-2020 – с Люксембургом на выезде.

Ранее сборную Сербии тренировал Младен Крстаич. В июне сербы проиграли Украине в отборе на Евро-2020 со счетом – 0:5. Это самое крупное поражение Сербии в истории.

Обзор матча Украина – Сербия:

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Тег тренер, футбол, сборная Сербии

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Источники:

ФФУ , Сегодня|Спорт

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