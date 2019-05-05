Самый возрастной гол в Бундеслиге: Клаудио Писарро забил мяч в возрасте 40 лет и 213 дней

Возрастной нападающий "Вердера" забил рекордный гол в поединке против дортмундской "Боруссии"

Клаудио Писарро. Фото: Reuters

В субботу, 4 мая, состоялся матч 32-го тура чемпионата Германии по футболу между "Вердером" и дортмундской "Боруссией". Встреча, проходившая в Бремене на арене "Везерстадион", завершилась вничью со счетом 2:2. Автором второго гола хозяев стал Клаудио Писарро. Это позволило ему обновить рекорд самого возрастного гола в Бундеслиге. В момент забитого мяча форварду было 40 лет и 213 дней. Ранее это достижение принадлежало ему же – 40 лет и 136 дней.

Видео рекордного гола Клаудио Писарро:

Писарро дебютировал в Бундеслиге 20 лет назад – в 1999 году. 19-летний Клаудио перешел в "Вердер" из перуанского клуба "Альянса Лима" и получил 10-й номер. Всего Писарро сыграл в чемпионате Германии 470 матчей, забил 196 голов и отдал 76 голевых передач. Большую часть голов в Бундеслиге он забил за "Вердер" – 109, 86 за "Баварию" и один за "Кельн".

Кстати, ранее мы писали, что у украинского полузащитника Евгения Коноплянки в чемпионате Германии будет новый тренер: Давид Вагнер согласился возглавить клуб, проваливший сезон.

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