Самый забивной матч времен пандемии: обзор чумового поединка "Бавария" – "Айнтрахт"

Семь голов в одной игре - смотрите, как Мюнхен мстил Франкфурту за ноябрськое унижение

В Германии состоялся самый результативный матч после паузы, связанной с пандемией коронавируса. В Мюнхене на пустой "Альянц Арене" было забито сразу семь мячей. Лучшая команда Бундеслиги "Бавария" разгромила "Айнтрахт" 5:2, отомстив соперникам за унижение в ноябре, когда франкфуртцы дома уничтожили чемпионов Германии 5:1.

"Я был очень доволен первым таймом. Отмечу Томаса Мюллера – отлично использовал свободные зоны. Правда, при счете 3:0 мы расслабились, не лучшим образом действовали при стандартах. В следующем туре в Дортмунде хотим сыграть на ноль", – говорит главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик

Видео голов матча "Бавария" – "Айнтрахт" (5:2)

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Бавария – Айнтрахт – 5:2

Голы: Горецка, 17, Мюллер, 41, Левандовски, 46, Дэвис, 61, Хинтереггер, 74 (авт.) – Хинтереггер, 52, 55

Бавария: Нойер – Павар, Боатенг (Эрнандес, 73), Алаба, Дэвис – Киммих (Кюизанс, 86), Горецка – Коман (Зиркзее, 86), Мюллер, Перишич (Гнабри, 63) – Левандовски

Айнтрахт: Трапп – Туре, Ильзанкер, Хинтереггер, Ндика (Чендлер, 46) – да Коста (Дурм, 76), Роде (Камада, 72), Фернандес, Костич – Гачинович (Соу, 71) – Силва (Дост, 76)

Предупреждение: Хинтереггер

Статистика матча "Бавария" – "Айнтрахт"

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Турнирная таблица Бундеслиги

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