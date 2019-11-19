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Сан-Марино – Россия: где смотреть поединок группы I

19 ноября, 13:25

Поединок пройдет на стадионе "Олимпико"

Артем Дзюба

Артем Дзюба / Фото: Twitter

Во вторник, 19 октября, сборная России на выезде сыграет с командой Сан-Марино в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года.

Читайте также: расписание и результаты матчей отбора на Евро-2020

Встреча группы I, которая пройдет в Серраваллее на стадионе "Олимпико", начнется в 21:45. Посмотреть поединок можно будет на "Первом канале"

Команды играли между собой трижды. Осенью 1994 года Россия обыграла Сан-Марино 4:0. А летом 1995 года уже в гостях в Серравалле победила соперников со сетом 7:0. 8 июня россияне выиграли в Саранске у Сан-Марино со счетом 9:0.

Подопечные Франко Варреллы проиграли все девять матчей отборочного турнира, восемь из них "всухую". В марте они были разгромлены на выезде Кипром (0:5) и биты дома Шотландией (0:2). В июне проиграли на выезде России (0:9) и Казахстану (0:4), а в сентябре дома уступили со счетом 0:4 Бельгии и Кипру.

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Сборная России разгромно уступила Бельгии в Санкт-Петербурге и лишилась шансов на первую строчку в группе I.

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N

Команды

ИВНПМО
1БЕЛЬГИЯ990034-227
2РОССИЯ970228-821
3 ШОТЛАНДИЯ940513-1812
4 КИПР931514-1410
5 КАЗАХСТАН931512-1410
6 САН-МАРИНО90091-460

При любом результате этой встречи сборные останутся на своих позициях в турнирной таблице: сборная России будет на втором месте, а сан-маринцы – на последнем.

Ожидаемо, что букмекеры отдают предпочтение России. Коэффициент на победу команды Черчесова – 1,06. Ничья расценивается в 8,60, а победа хозяев – 65,00.

Также мы рассказали, где на Евро-2020 может сыграть сборная Украины. Так, новый стадион под чемпионат открыли в Будапеште. Арена имени легендарного Ференца Пушкаша примет матчи группового турнира и 1/8 финала.

Алучшим игроком Украины в отборе на Евро назван Руслан Малиновский, карьера которого висела на волоске. Он принял участие во всех 8 матчах "сине-желтых", не только забив три гола, но и с тремя результативными передачами став лучшим ассистентом Украины в квалификации.

Смотрите также, как сборная Украины прилет в Киев после окончания отбора на Евро-2020

Видео: ФФУ

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сборная России Евро-2020 сборная Сан-Марино

Источник: Сегодня|Спорт

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