Сан-Марино – Россия: где смотреть поединок группы I

Артем Дзюба / Фото: Twitter

Во вторник, 19 октября, сборная России на выезде сыграет с командой Сан-Марино в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года.

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Встреча группы I, которая пройдет в Серраваллее на стадионе "Олимпико", начнется в 21:45. Посмотреть поединок можно будет на "Первом канале"

Команды играли между собой трижды. Осенью 1994 года Россия обыграла Сан-Марино 4:0. А летом 1995 года уже в гостях в Серравалле победила соперников со сетом 7:0. 8 июня россияне выиграли в Саранске у Сан-Марино со счетом 9:0.

Подопечные Франко Варреллы проиграли все девять матчей отборочного турнира, восемь из них "всухую". В марте они были разгромлены на выезде Кипром (0:5) и биты дома Шотландией (0:2). В июне проиграли на выезде России (0:9) и Казахстану (0:4), а в сентябре дома уступили со счетом 0:4 Бельгии и Кипру.

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Сборная России разгромно уступила Бельгии в Санкт-Петербурге и лишилась шансов на первую строчку в группе I.

N Команды И В Н П М О 1 БЕЛЬГИЯ 9 9 0 0 34-2 27 2 РОССИЯ 9 7 0 2 28-8 21 3 ШОТЛАНДИЯ 9 4 0 5 13-18 12 4 КИПР 9 3 1 5 14-14 10 5 КАЗАХСТАН 9 3 1 5 12-14 10 6 САН-МАРИНО 9 0 0 9 1-46 0

При любом результате этой встречи сборные останутся на своих позициях в турнирной таблице: сборная России будет на втором месте, а сан-маринцы – на последнем.

Ожидаемо, что букмекеры отдают предпочтение России. Коэффициент на победу команды Черчесова – 1,06. Ничья расценивается в 8,60, а победа хозяев – 65,00.

Также мы рассказали, где на Евро-2020 может сыграть сборная Украины. Так, новый стадион под чемпионат открыли в Будапеште. Арена имени легендарного Ференца Пушкаша примет матчи группового турнира и 1/8 финала.

Алучшим игроком Украины в отборе на Евро назван Руслан Малиновский, карьера которого висела на волоске. Он принял участие во всех 8 матчах "сине-желтых", не только забив три гола, но и с тремя результативными передачами став лучшим ассистентом Украины в квалификации.

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Видео: ФФУ

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