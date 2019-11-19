Сан-Марино – Россия: где смотреть поединок группы I

Во вторник, 19 октября, сборная России на выезде сыграет с командой Сан-Марино в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года.
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Встреча группы I, которая пройдет в Серраваллее на стадионе "Олимпико", начнется в 21:45. Посмотреть поединок можно будет на "Первом канале"
Команды играли между собой трижды. Осенью 1994 года Россия обыграла Сан-Марино 4:0. А летом 1995 года уже в гостях в Серравалле победила соперников со сетом 7:0. 8 июня россияне выиграли в Саранске у Сан-Марино со счетом 9:0.
Подопечные Франко Варреллы проиграли все девять матчей отборочного турнира, восемь из них "всухую". В марте они были разгромлены на выезде Кипром (0:5) и биты дома Шотландией (0:2). В июне проиграли на выезде России (0:9) и Казахстану (0:4), а в сентябре дома уступили со счетом 0:4 Бельгии и Кипру.
Сборная России разгромно уступила Бельгии в Санкт-Петербурге и лишилась шансов на первую строчку в группе I.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БЕЛЬГИЯ
|9
|9
|0
|0
|34-2
|27
|2
|РОССИЯ
|9
|7
|0
|2
|28-8
|21
|3
|ШОТЛАНДИЯ
|9
|4
|0
|5
|13-18
|12
|4
|КИПР
|9
|3
|1
|5
|14-14
|10
|5
|КАЗАХСТАН
|9
|3
|1
|5
|12-14
|10
|6
|САН-МАРИНО
|9
|0
|0
|9
|1-46
|0
При любом результате этой встречи сборные останутся на своих позициях в турнирной таблице: сборная России будет на втором месте, а сан-маринцы – на последнем.
Ожидаемо, что букмекеры отдают предпочтение России. Коэффициент на победу команды Черчесова – 1,06. Ничья расценивается в 8,60, а победа хозяев – 65,00.
Также мы рассказали, где на Евро-2020 может сыграть сборная Украины. Так, новый стадион под чемпионат открыли в Будапеште. Арена имени легендарного Ференца Пушкаша примет матчи группового турнира и 1/8 финала.
Алучшим игроком Украины в отборе на Евро назван Руслан Малиновский, карьера которого висела на волоске. Он принял участие во всех 8 матчах "сине-желтых", не только забив три гола, но и с тремя результативными передачами став лучшим ассистентом Украины в квалификации.
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