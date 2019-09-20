Санчес стал героем и предотвратил драку партнеров по "Интеру"

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Новичок "Интера" Алексис Санчес стал тем, кто предотвратил возможную драку между одноклубниками Ромелу Лукаку и Марцело Брозовичем в перерыве матча со "Славией" в Лиге чемпионов. Все результаты группы F.

Смотрите обзор поединка Лиги чемпионов "Интер" – "Славия":

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Ромелу Лукаку в раздевалке высказал недовольство, что полузащита слишком легко теряет мяч. Это не понравилось Марцело Брозовичу, который посоветовал нападающему лучше использовать моменты. В итоге футболисты едва не подрались, но Санчес успел разнять игроков.

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Отмечается, что главный тренер миланцев Антонио Конте был очень возмущен ситуацией и посоветовал руководству клуба рассмотреть этот момент.

Напомним, перед игрой с "Челси" стало известно, что игрок "Манчестер Юнайтед" хотел затащить в постель ведущую новостей. Чилийская телеведущая Наталья Мандиола рассказала о грязных сообщениях от футболиста "красных дьяволов" Алексиса Санчеса. Кстати, в матче против "Челси" Санчиса не было даже в заявке "МЮ".

Напомним, что победителем Лиги чемпионов-2019 стал "Ливерпуль":

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