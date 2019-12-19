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Сарри одержал сотую победу в чемпионате Италии: тренер "Ювентуса" побил рекорд Анчелотти

19 декабря, 15:53

Нынешний наставник "Ювентуса" улучшил достижение бывшего на 16 поединков

Маурицио Сарри

Маурицио Сарри / Фото: AFP

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри установил рекорд серии A. Специалист быстрее всех одержал сотую победу в чемпионате Италии. Юбилейным для него стал вчерашний выигрыш у "Сампдории" (2:1). Для того, чтобы выиграть 100 матчей, Сарри понадобилось провести 169 игр.

Ранее рекорд принадлежал Карло Анчелотти, который одержал сотую победу в 185-й встрече. Недавно Анчелотти был уволен из "Наполи". Ранее мы писали, что Анчелотти прибыл в Англию, чтобы возглавить клуб Премьер-лиги, а его ассистентом будет Фергюсон.

Матч против "Сампдории" ознаменовался феноменальным голом Криштиану Роналду: португалец забил с высоты 2,56 метра. Специалисты подсчитали, что в момент удара Роналду подпрыгнул на 71 сантиметр! Сам же футболист скромно назвал свой шедевр "хорошим голом".

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Напомним, что в этом же матче Джанлуиджи Буффон повторил достижение Паоло Мальдини по количеству матчей в чемпионате Италии. Следующий поединок сделает вратаря "Ювентуса" абсолютным рекордсменом Серии А.

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Обзор матча "Сампдория" – "Ювентус" – 1:2

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чемпионат Италии Ювентус Турин Карло Анчелотти Маурицио Сарри

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

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