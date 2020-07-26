Сарри в "Ювентусе" станет самым возрастным тренером-чемпионом в истории

Наставнику туринского гранда родом из Неаполя уже 61 год и шесть месяцев

Для оформления чемпионства "Ювентусу" достаточно набрать три очка в трех матчах. Причем взять их команда Маурицио Сарри может уже ближайшей ночью по киевскому времени, когда будет принимать "Сампдорию". Для итальянского футбола это Скудетто станет особенным. Узнавайте расписание и результаты 36-го тура чемпионата Италии.

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Дело в том, что в случае успеха, в чем практически никто уже не сомневается, Сарри окажется самым возрастным тренером, который выигрывал "золото" Серии А, пишет gazzetta.it. Наставник "Юве" родился 10 января 1959 года, сейчас ему уже 61 год, шесть месяцев и 16 дней. Предыдущее достижение пока что принадлежит шведу Нильсу Линдхольму, который приводил "Рому" к Скудетто в 1983 году в возрасте 60 лет и семи месяцев.

В июне Роналду нагрубил тренеру "Ювентуса" на глазах у всей команды.

Таким образом, Сарри побьет рекорд, который продержался 37 лет. Напомним, в 2015-2018 годах он тренировал "Наполи" – команду своего родного города, но на первом месте был лишь по итогам первого круга. В 2019 году он привел "Челси" к победе в Лиге Европы.

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Матчи чемпионата Италии можно смотреть на OLL.TV.

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Смотрите, как "Ювентус" неожиданно проиграл в гостях "Удинезе" в предыдущем туре:

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