"Сассуоло" победил "Рому", отправив в ворота римлян четыре гола

С 69-й минуты "волки" играли в меньшинстве из-за удаления

/ Фото: Reuters

"Сассуоло" обыграл "Рому" в матче 22-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 4:2. Ранее мы рассказывали, что бывший тренер "Шахтера" отхватил вингера "Барселоны" и обещает ему миллионы бонусов.

"Сассуоло" вел с преимуществом в три мяча уже к 26-й минуте игры после дубля Франческо Капуто и гола Филипа Джуричича. После перерыва "Рома" отыграла два мяча: на 55-й минуте отличился Эдин Джеко, а на 73-й Жордан Верету с пенальти. Однако почти сразу же нероверди забили четвертый мяч. Стоит отметить, что с 69-й минуты "волки" играли в меньшинстве из-за удаления Лоренцо Пеллегрини.

Смотрите обзор первого тайма:

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Смотрите обзор второго тайма:

"Сассуоло" набрал 26 очков и занимает 13-е место, у "Ромы" 39 баллов и четвертая позиция.

Кстати, Роналду заподозрили во лжи: португальца обвиняют в фальшивом рекорде. Форвард итальянского Ювентуса Криштиану Роналду, который первым в мире достиг отметки в 200 млн фолловеров в Instagram, имеет более четверти фейковых подписчиков.

Смотрите, как забивает Роналду за "Ювентус" в чемпионате Италии:

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