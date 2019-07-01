Сбежал от шейхов ради Роналду: "Ювентус" объявил о контракте с экс-игроком "ПСЖ"

Французский футболист отказался продлевать контракт с "ПСЖ" и перебрался в Италию

Адриен Рабьо. Фото: AFP

Французский полузащитник Адриен Рабио стал игроком итальянского "Ювентуса". Хавбек подписал контракт с туринским клубом на правах свободного агента. Детали соглашения не уточняются. Ранее сообщалось, что француз будет зарабатывать 7 миллионов в год и еще 10 получит в качестве бонуса за подписание контракта.

Напомним, что 24-летний футболист отказался продлевать контракт с "Пари-Сен-Жермен", который истек 1 июля 2019 года. В прошлом сезоне Рабио провел 20 матчей за парижан во всех турнирах и забил два гола. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 35 миллионов евро.

Ранее стало известно, почему Буффон хочет вернуться в "Ювентус". Итальянский голкипер намерен побить абсолютный рекорд чемпионата Италии.

Ранее сегодня впервые в футболке "Ювентуса" сфотографировался Аарон Рэмзи. Валлийский футболист подписал контракт еще в феврале, но присоединился к команде только сейчас.

Также мы сообщали, что СМИ разнюхали сумму, за которую Роналду снял яхту для встречи с новым тренером "Юве". Пятикратный обладатель "Золотого мяча" во время своего отпуска не разменивается по мелочам.

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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