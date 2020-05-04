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"Сбежал в условиях эпидемии": известная певица объявила в розыск мужа-футболиста

4 мая, 15:04

Олег Люлька

Солистка группы "Блестящие" Анна Дубовицкая обвинила Сергея Анохина в том, что тот перестал выплачивать алименты

Солистка российской группы "Блестящие" Анна Дубовицкая у себя в Facebook сообщила о побеге своего мужа, президента московской федерации футбола и члена исполнительного комитета Российского футбольного союза Сергея Анохина.

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Анна Дубовицкая опубликовала фотографию супруга со следующим текстом: "Анохин Сергей Вячеславович в условиях эпидемии сбежал из Москвы и перестал выплачивать алименты своему восьмилетнему ребенку, оставив его без средств к существованию". Пост Дубовицкая сопроводила подписью "Знай героя в лицо"

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Отметим, что в свое время Анне Дубовицкой приписывались отношения с футболистом Дмитрием Сычевым. В 2011 году она вышла замуж за бизнесмена и футболиста Сергея Анохина, удочерив его дочь Дарью от первого брака. А в апреле 2012 года появился на свет их совместный ребенок – дочь Любовь.

Сергей Анохин и Анна Дубовицкая

Сергей Анохин и Анна Дубовицкая / Фото: Twitter

Добавим, что Сергей Анохин является чемпионом России по пляжному футболу, а также основателем федерации пляжного футбола РФ.

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Ранее боксерУсик рассказал о том, как расстался со своей женой. По словам супертяжа, его проблемы начались из-за первых больших денег, когда он возомнил себя Макгрегором и на время даже разошелся с нынешней супругой.

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Россия алименты блестящие WAGs Анна Дубовицкая Сергей Анохин

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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