Сборная Англии назвала состав на финальную часть Лиги наций

Первый победитель турнира определится 9 июня в Порту

№1 сборной Англии - Джордан Пикфорд. Фото: AFP

С 5 по 9 июня в Португалии пройдет финал четырех Лиги наций, в котором примут участие сборные Португалии, Англии, Голландии и Швейцарии. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал состав на турнир.

Состав сборной Англии

Вратари: Джек Батленд ("Сток Сити"), Том Хитон ("Бернли"), Джордан Пикфорд ("Эвертон").

Джек Батленд ("Сток Сити"), Том Хитон ("Бернли"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"). Защитники: Трент Александр-Арнольд, Джо Гомес (оба - "Ливерпуль"), Бен Чилуэлл, Харри Магуайр (оба - "Лестер"), Майкл Кин ("Эвертон"), Дэнни Роуз ("Тоттенхэм"), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба - "Манчестер Сити").

Трент Александр-Арнольд, Джо Гомес (оба - "Ливерпуль"), Бен Чилуэлл, Харри Магуайр (оба - "Лестер"), Майкл Кин ("Эвертон"), Дэнни Роуз ("Тоттенхэм"), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба - "Манчестер Сити"). Полузащитники: Эрик Дайер, Делле Алли (оба - "Тоттенхэм"), Росс Баркли ("Челси"), Фабиан Делф ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Деклан Райс ("Вест Хэм").

Эрик Дайер, Делле Алли (оба - "Тоттенхэм"), Росс Баркли ("Челси"), Фабиан Делф ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Деклан Райс ("Вест Хэм"). Нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"), Джейдон Санчо ("Боруссия" Д), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Каллум Уилсон ("Борнмут").

В первом полуфинале 5 июня встретятся Португалия – Швейцария, на следующий день сыграют Англия - Голландия. Проигравшие пар разыграют "бронзу", а победители сразятся за кубок Лиги наций 9 июня в Порту.

Напомним, сборная Португалии является соперником сборной Украины в отборе на Евро-2020. В марте команды встречались в Португалии и сыграли вничью – 0:0.

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