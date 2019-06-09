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Сборная Англии выиграла бронзовые медали Лиги наций

9 июня, 19:08

В серии пенальти англичане обыграли команду Швейцарии

Сэйв Пикфорда принес Англии "бронзу"
Сэйв Пикфорда принес Англии "бронзу". Фото: AFP

Сборная Англии по футболу стала бронзовым призером Лиги наций УЕФА. В поединке за третье место британцы обыграли команду Швейцарии. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 0:0. А в перестрелке точнее были англичане – 6:5.

Видео обзор матча Швейцария – Англия

Надо сказать, что на 85-й минуте нападающий английской сборной Каллум Уилсон забил гол, но арбитр отменил взятие ворот после видеоповтора, зафиксировав нарушение правил со стороны форварда. А 11 метров не реализовал форвард швейцарцев Йосип Дрмич. Его удар отбил Пикфорд.

Швейцария – Англия – 0:0 (пен. 5:6)

Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес (Дрмич, 87), Эльведи, Фернандеш (Закария, 61), Фройлер, Шакири (Цубер, 65), Джака, Мбабу, Сеферович (Окафор, 113).

Англия: Пикфорд, Магуайр, Гомес, Роуз (Уокер, 70), Делф (Баркли, 105), Алли, Лингард (Санчо, 105), Стерлинг, Дайер, Александер-Арнолд, Кейн (Уилсон, 75).

Напомним, сегодня определится победитель розыгрыша Лиги наций УЕФА: онлайн матча Португалия – Голландия. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

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Тег сборная Англии, сборная Швейцарии, Лига наций УЕФА

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Сегодня|Спорт

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