Сборная Бразилии не удивила формой для ЧМ-2018

Сборная Бразилии представила форму, в которой сыграет на чемпионате мира 2018 года в России. Домашний комплект сделан в привычных для Бразилии желтых цветах. Гостевая форма выполнена в синем цвете.

Напомним, бразильцы впервые наденут новую форму 23 марта в игре с Россией. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Лужники".

Бразильцы на групповом этапе ЧМ-2018 сыграют с Коста-Рикой, Швейцарией и Сербией.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Отметим, но хозяйка турнира сборная России оказалась худшей по рейтингу среди всех команд, которые примут участие в ЧМ-2018.

Напомним, что вчера правительство Исландии заявило о возможном бойкоте ЧМ-2018. Исландцы поддержат в этом решении Британию.

Ранее в The Sun вышла критическая статья о чемпионате мира по футболу в России: "Это очередная остановка в грандиозном туре ФИФА с коррупцией и смертью". В статье говорится, что проведение масштабных спортивных мероприятий в тоталитарных государствах только укрепляет диктатуру нынешних правителей.