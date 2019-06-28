Сборная Бразилии по пенальти обыграла Парагвай в Кубке Америки
Бразильцы стали первыми полуфиналистами домашнего первенства континента
Сборная Бразилии стала первым полуфиналистом Кубка Америки-2019. В четвертьфинале бразильцы в серии пенальти обыграли команду Парагвая.
Основное время матча завершилось со счетом – 0:0, при этом с 58-й минуты парагвайцы играли в меньшинстве после удаления Фабиана Бальбуэны. Регламент турнира не предусматривает дополнительного времени, поэтому команды сразу перешли к серии пенальти, в которой точнее были бразильцы – 4:3.
Бразилия – Парагвай – 0:0 (по пен. – 4:3)
Послематчевые пенальти забили: Виллиан, Маркиньос, Коутиньо, Жезус – Альмирон, Вальдес, Рохас.
Послематчевые пенальти не забили: Фирмино — Гомес, Гонсалес.
В полуфинале бразильцы сыграют с победителем пары Венесуэла – Аргентина.
Ранее мы писали, что Бразилия накануне четвертьфинала осталась без форварда Ришарлисона. 22-летний футболист "Эвертона" заболел свинкой.
Напомним, что Лионель Месси рассмешил невероятным промахом на Кубке Америки. Звезда сборной Аргентины запустил мяч в небеса с выгодной позиции и сам после этого рассмеялся.
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